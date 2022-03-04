Концерт Пласидо Доминго в Большом театре не состоится

04.03.2022
Гала-концерт Пласидо Доминго под названием «Весна. Любовь. Опера», который должен был состояться в Большом театре 8 марта, отменен. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте театра.
Причины отмены не указываются.
Возврат билетов можно произвести в любое время до концерта, а также в течение десяти дней после, уточнили в театре. Тем, кто купил билеты через официальный сайт театра, деньги автоматически вернут на банковскую карту.
Ранее концерты в России из-за ситуации на Украине отменили западные артисты Игги Поп, Franz Ferdinand, Green Day и The Killers. Их примеру последовали и некоторые российские артисты — певица Монеточка, группа «Мумий Тролль», рэперы Элджей, GONE.Fludd и Оксимирон.
Фото: Pixabay