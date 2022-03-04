Во Владимирской области состоится фестиваль социального кино «Шередарь»

В 2022 году ежегодный фестиваль социального кино «Шередарь» cостоится во Владимирской области в шестой раз.

Кинофорум планируется провести с 18 по 22 апреля под эгидой фонда «Шередарь», который занимается реабилитацией детей, перенесших тяжелые заболевания.





Кинофорум «Шередарь» — площадка для неформального общения и творческого взаимодействия между некоммерческими организациями и профессионалами кино- и телеиндустрии.





Это не только конкурс и возможность для общения неравнодушных людей, но и платформа, позволяющая через киноэкран заявить о социальных проблемах, требующих решения в нашем обществе.





В программе — просмотры конкурсных работ и дискуссии, творческие мастерские и встречи с известными деятелями кино и телевидения, мастер-классы по различным аспектам производства видеопродукции.





Фото: Pixabay