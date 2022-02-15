Культовая трилогия «Три цвета» Кшиштофа Кесьлёвского выйдет в прокат в кинотеатрах

Кинопрокатная компания «Russian World Vision» выпустит в кинотеатрах культовую трилогию «Три цвета» («Синий», «Белый», «Красный»), снятую в 1993–1994 годах Кшиштофом Кесьлёвским. Об этом говорится в пресс-релизе, подготовленном к мероприятию.

Картины выйдут в кино 23 февраля («Три цвета: Синий»), 3 марта («Три цвета: Белый») и 10 марта («Три цвета: Красный»).





Синий, белый и красный являются цветами флага Франции, и история каждого фильма так или иначе основана на одном из девизов Французской республики: «Свобода, равенство, братство».





Свои знаковые роли в этих знаменитых фильмах сыграли Ирен Жакоб, Жюльет Бинош, Жюли Дельпи и Жан-Луи Трентиньян, за что были отмечены призами ведущих мировых кинофестивалей.





Фильмы из трилогии получили награды Венецианского и Берлинского кинофестивалей, премии «Сезар» и «Гойя», а также номинацию на «Оскар» в 1995 году. Впервые за несколько десятилетий российские зрители смогут увидеть на больших экранах кинотеатров знаменитую трилогию, ставшую событием не только для критиков, но и для зрителей сразу на нескольких континентах.





Кроме того, в Москве, Санкт-Петербурге и других городах пройдут спецпоказы фильмов, где зрители смогут увидеть картины и обсудить их со спикерами.





Фото: пресс-служба