Brainstorm поедет в большой тур по России

15.02.2022
Латвийская рок-группа Brainstorm в марте открывает свой гастрольный тур в поддержку альбома «Год без календаря» по городам России. Об этом музыканты рассказали в интервью ТАСС.
2 марта группы выступит на «Тинькофф-Арене» в Санкт-Петербурге, 4 марта — в московском Adrenaline Stadium, далее — в Туле, Воронеже, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Уфе, Барнауле, Новосибирске, Томске, Красноярске, Пскове, Великом Новгороде, Твери и Калининграде.
Альбом «Год без календаря» был выпущен осенью 2021 года в формате видеоконцерта. Большую часть музыки для пластинки сочинил барабанщик Каспарс Рога, участники группы записывались по отдельности из-за пандемии коронавируса.
Фото: Pixabay