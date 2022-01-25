Sony показала первые официальные кадры из нового «Человека-паука»

25.01.2022
Студия Sony решила продемонстрировать официальные кадры — сцены из фильма «Человек-паук: Нет пути домой». На снимке изображены трое: Тоби Магуайр, Эндрю Гарфилд и Том Холланд, пишет Comicbook.
Оказалось, что по изначальной задумке актеров из предыдущих экранизаций не планировали приглашать. Художники хотели воссоздать облик героев на основе старых цифровых активов. Но впоследствии они поняли, что их нужно будет создать с нуля, учитывая особенности телосложения и внешнего вида актеров, которые изменялись с возрастом.
Картина уже заработала $1,7 млрд и вошла в топ-10 самых кассовых лент за всю историю кинематографа, отмечает «Центральная служба новостей».
Фото: Pixabay