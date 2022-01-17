В Петербурге представят благотворительный спектакль «Гостиница «Астория»

Средства от продажи билетов на постановку направят на поддержку блокадников, сообщили в театре «Балтийский дом».





Спектакль «Гостиница «Астория» по мотивам одноименной пьесы Александра Штейна сыграют в Балтийском доме 27 января дважды — в 14:00 и 19:00. В центре истории — судьбы нескольких семей, оставшихся в Ленинграде во время блокады.





Действие разворачивается в номере ленинградской гостиницы «Астория», куда приезжает бывший военный летчик Василий Коновалов. Его несправедливо осудили после падения самолета на вражеской территории. Мужчину переводят на транспортный самолет, и не допуская до боевых вылетов.





Коновалов приезжает в «Асторию» к другу-журналисту. В гостинице он также встречает бывшую жену и сына, которого не видел несколько лет. Юноша уходит добровольцем на фронт и погибает. Но это не единственная трагедия в жизни главного героя, его ждут и другие испытания, которые он достойно сможет вынести и отомстить врагам, помогая стране приблизить Победу.





Спектакль поставил Павел Каштанов, создавший инсценировку. Балетмейстером выступила Юлия Ефимова, продюсером — Милана Левченко. В постановке задействованы сотрудники госорганов Оренбурга и Оренбургской области, предприниматели, врачи и другие представители региона.





Спектакль, организованный фондом «Необыкновенное чудо», посвятили защитникам и мирным жителям Ленинграда. Средства, собранные от продажи билетов, направят на поддержку блокадников, отмечается в сообщении театра.





27 января — День полного освобождения Ленинграда от блокады. В этом году будет отмечаться 78-я годовщина Ленинградской Победы. Городские власти подготовили более 120 мероприятий, приуроченных к этому событию, среди которых традиционное возложение цветов на Пискаревском кладбище, полуденный выстрел из пушки Петропавловской крепости, концерт в БКЗ «Октябрьский», открытие памятника Блокадному учителю. В честь памятного события зажгут огни на Ростральных колоннах. Мероприятия пройдут с соблюдением антиковидных ограничений.





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