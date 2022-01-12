В Липецкой области состоится выставка, приуроченная к 195-летию Семенова-Тян-Шанского

12.01.2022
Передвижная выставка к 195-летию со дня рождения географа Петра Семенова-Тян-Шанского состоится в Липецкой области. Об этом заявил руководитель администрации региона Игорь Артамонов.
«Передвижная выставка «Великая реформа» откроется 14 января в областном краеведческом музее, а затем побывает в районных центрах», — сказал Артамонов.
Одним из ключевых аспектов экспозиции станет непосредственное участие ученого в подготовке проекта манифеста об отмене крепостного права. Так, на выставке представят фотопортреты основных участников крестьянской реформы, императора Александра II, текст Манифеста об отмене крепостного права.
Еще одна экспозиция, получившая название «Ради людей и Отечества», расскажет зрителям о деятельности Семенова-Тян-Шанского на посту вице-председателя Русского географического общества, президента Русского энтомологического общества, а также о его работе во главе статистического дела в России и руководстве первой всеобщей переписью населения.
Фото: Pixabay