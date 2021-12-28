Новым Человеком-пауком может стать Эмма Стоун

Актриса, сыгравшая в дилогии «Новый Человек-паук», может перевоплотиться в женскую версию супергероя, сообщили инсайдеры.





Официального подтверждения информации не поступало. По словам инсайдеров, компания Sony Pictures хочет снять фильм о Гвен-пауке с Эммой Стоун в главной роли. Актриса сыграла Гвен Стэйси, подругу Питера Паркера, в фильмах 2012 и 2014 годов. По сюжету героиня погибла.





Последствия этой истории показали в фильме «Человек-паук: нет пути домой». Даже спустя долгое время Питер Паркер не мог простить себе гибель девушки. Обыграть ее смерть с учетом концепции мультивселенной несложно: Гвен может оказаться супергероиней вместо Питера в другом измерении. В Sony Pictures пока никак не комментировали сообщения.





Ранее сообщалось, что последний фильм про Дружелюбного соседа «Нет пути домой» заработал в прокате более 1 млрд долларов. Это первый фильм периода пандемии, преодолевший миллиардную отметку.





Фото: кадр из фильма «Новый Человек-паук»