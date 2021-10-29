Роль Литвиненко в мини-сериале HBO «Лондонград» исполнит Бенедикт Камбербэтч

Британский актер Бенедикт Камбербэтч, известный по роли Шерлока Холмса в сериале «Шерлок», сыграет роль бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко в мини-сериале от компании HBO «Лондонград», сообщает Variety.

В основу сериала лег сюжет книги британского журналиста Алана Коуэлла «Последний шпион» об отравлении бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко в Лондоне в 2006 году.

30 сентября 2021 года появилась информация, что британский телеканал ITV также снимает художественный мини-сериал Litvinenko об отравлении Александра Литвиненко. В сообщении пресс-службы телеканала указано, что на главную роль взяли шотландца Дэвида Теннанта, ранее сыгравшего в сериалах «Доктор Кто» и «Благие знамения».

Кроме того, в июле этого года в Великобритании прошла премьера оперы «Жизнь и смерть Александра Литвиненко» в исполнении труппы «Грейндж парк опера». Ранее, осенью 2019 года лондонский театр «Олд Вик» представил спектакль Very Expensive Poison («Очень дорогой яд») по одноименной книге журналиста газеты The Guardian Люка Хардинга.

Фото: кадр из сериала «Шерлок»