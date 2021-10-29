Роль Литвиненко в мини-сериале HBO «Лондонград» исполнит Бенедикт Камбербэтч

29.10.2021
В основу сериала лег сюжет книги британского журналиста Алана Коуэлла «Последний шпион» об отравлении бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко в Лондоне в 2006 году.
30 сентября 2021 года появилась информация, что британский телеканал ITV также снимает художественный мини-сериал Litvinenko об отравлении Александра Литвиненко. В сообщении пресс-службы телеканала указано, что на главную роль взяли шотландца Дэвида Теннанта, ранее сыгравшего в сериалах «Доктор Кто» и «Благие знамения».
Кроме того, в июле этого года в Великобритании прошла премьера оперы «Жизнь и смерть Александра Литвиненко» в исполнении труппы «Грейндж парк опера». Ранее, осенью 2019 года лондонский театр «Олд Вик» представил спектакль Very Expensive Poison («Очень дорогой яд») по одноименной книге журналиста газеты The Guardian Люка Хардинга.