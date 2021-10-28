Что рассказал фанатам новый трейлер фэнтези-сериала «Колесо времени»

В Сети опубликовали трейлер экранизации одноименной серии книг американского писателя Роберта Джордана. Ролик разместили на ютьюб-канале стриминга Amazon Prime Video.





Трейлер представлен в экспериментальном формате 360°. Изображение можно вращать и рассматривать под разными углами. Сериал «Колесо времени» стартует на платформе 19 ноября 2021 года.





В ролике представлена леди Морейн Дамодред (Розамунд Пайк) — колдунья, которая делает предсказание о будущем мира. По ее словам, один из пяти молодых людей может спасти человечество от тьмы. Она едет на встречу с ними в Ту-Риверс, откуда герои отправляются на борьбу со злыми силами. Путешествие может окончиться спасением мира или его кончиной. Леди Морейн объясняет, что враги — повсюду. Они беспощадны и никого не оставят в живых. Если не остановить тьму, то весь мир будет сожжен. В ролике показывают армию врагов, похожих на орков или других монстров, сражения и магию.





Первый сезон эпичного шоу состоит из восьми эпизодов. Их сняли немецкий режиссер Ута Бризевиц («Джессика Джонс», «Мир Дикого Запада»), британец Уэйн Йип («Доктор Кто», «Отбросы») и американка Салли Ричардсон-Уитфилд («Американские боги»). Шоураннером проекта стал Рейф Джадкинс («Агенты «Щ.И.Т.»).





Консультантом сериала выступил писатель Брэндон Сандерсон, который закончил серию Роберта Джордана после его смерти. Вместе с Розамунд Пайк в «Колесе времени» снялись Джоша Страдовски, Мадлен Мэдден, Барни Харрис, Приянка Босе и другие актеры.





Фото: кадр из трейлера сериала «Колесо времени»