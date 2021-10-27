Под Челябинском нашли могилу венгра X века с украшениями из Европы

Захоронение знатного мадьяра было найдено в Красноармейском районе, сообщило местное издание «Маяк».

В числе найденных учеными артефактов – дорогая упряжь, позолоченные украшения и бронзовые наконечники стрел. По мнению ученых, найденные в захоронении X века вещи подтверждают предположение о прочных связях между уральскими и европейскими средневековыми венграми.

Как выяснили археологи, в разные эпохи на местной Соколиной горе воины и земледельцы хоронили своих погибших, жгли ритуальные костры и украшали одежду усопших перед погребением золотыми и серебряными нашивками. По мнению экспертов, найденные артефакты были изготовлены не в этом регионе, а привезены из Европы, что доказывает факт общения венгров на чрезвычайно широких расстояниях в те века.

Примерно за тысячу лет до этого здесь же хоронили своих сородичей сарматы. Рядом с умершими они помещали в могилу колчаны стрел.

В годы гражданской войны на Соколиной сопке была сделана братская могила красноармейцев. Сейчас ее следы не сохранились, однако у ее основания все еще видны следы окопов тех времен.

Фото: отчет археологической экспедиции