Кем был агент 007 на самом деле

Джеймса Бонда придумал британский писатель Ян Флеминг. Сначала прославился литературный агент 007, затем кинематографический. Многие фильмы бондианы стали одними из самых кассовых, побив рекорды сборов. Первый фильм вышел в 1954 году. За 67 лет на экранах появились 25 фильмов про Джеймса Бонда. Последний — «Не время умирать» — увидел свет в этом году. Это одна из самых продолжительных экранизаций. В этом фильме Дэниел Крейг в последний раз сыграл агента 007. Каким будет продолжение одной из самых успешных в истории кинофраншиз — покажет время. Пока изучим, кто вдохновил Яна Флеминга на создание образа агента-авантюриста.





Главный прототип





Считается, что писатель использовал в создании образа Джеймса Бонда нескольких реально существовавших людей. Одним из них был Душан (Душко) Попов. Уроженец Австро-Венгрии (ныне Сербия) получал образование в Германии, когда его завербовал Третий рейх. По идейным соображениям Попов сообщил о вербовке в британскую разведку и стал ее агентом. Кроме того, Попов негласно сотрудничал с правительством Королевства Югославия в изгнании. Так что он был тройным агентом.





Увлечения и привычки Попова стали основой для литературного и киноагента 007. Он был известен как азартный игрок, любитель дорогого алкоголя и поклонник женщин. Один из эпизодов его работы лег в основу книги «Казино "Рояль"». Попов находился в Португалии, где играл в казино. Там он встретил другого агента британской разведки — Флеминга, который заинтересовался им.





Однажды Попов поставил крупную сумму, которую ему выделили в рамках спецоперации. Это было бы опрометчиво, если бы агент не знал, что казино откажется от столь высокой ставки. После отказа он изобразил обиду. Эту картину наблюдал писатель. Как утверждал разведчик, он заметил присутствие Флеминга и понимал, почему тот за ним следит.



Мнение об агенте 007





Попов написал биографию, в которой подробно и достоверно рассказал об агентурной работе. После его смерти в 2011 году Великобритания рассекретила документы, связанные с работой Душана Попова. Оказалось, что почти вся информация в его книге была подлинной.





Кстати, Попов очень любил фильмы про Джеймса Бонда и регулярно смотрел их с семьей. Он относился к герою с юмором. По мнению агента, если бы Джеймс Бонд существовал в реальности, он не прожил бы и пары суток.





Фото: National Archives and Record Administration — Loftis 2016, p. 11, Общественное достояние, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=54428134