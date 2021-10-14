Топ-5 фильмов ужасов, леденящих кровь

Составляем подборку хорроров и психологических триллеров, которые отлично подойдут для просмотра в Хэллоуин.





«Тишина», 2016





Глухонемая писательница Мэдди (Кейт Сигел) живет одна в большом доме. Она пытается написать второй роман, но дело идет медленно и сложно. Отношения с парнем тоже разваливаются — девушка толком не общается с ним. По соседству живет только супружеская пара. Внезапно за окном появляется убийца в маске, который начинает преследовать Мэдди.





«Я прелесть, живущая в доме», 2016





Молодая сиделка Лили (Рут Уилсон) ухаживает за престарелой писательницей хорроров (Пола Прентисс) и живет в ее доме. Женщина упорно называет ее Полли — так звали одну из героинь ее книг. Лили начинает читать книгу писательницы про Полли Парсонс.





«Ублюдок 2», 2017





Серийный убийца Аарон (Марк Дюпласс) потерял вдохновение. Он дает объявление о поиске видеографа, на которое откликается Сара (Дезире Акхаван). Девушка ведет блог о встречах с незнакомцами, однако ее ролики набирают мало лайков и просмотров. Кажется, ее контенту не хватало встречи с маньяком. Как ни странно, фильм балансирует между хоррором, психоаналитической драмой и даже ромкомом.





«Хэллоуин Хьюби», 2020





Хьюби Дюбуа (Адам Сандлер) живет в Салеме. Он — большой фанат Хэллоуина и объект насмешек детей и взрослых. Во время праздника он следит за порядком и докладывает полицейским о происшествиях. В этот раз в городе действительно пропадают дети. Дюбуа оказывается единственным свидетелем. Этот фильм можно отнести к разряду комедии.





«Улица страха. Часть 1: 1994», 2021





Действие разворачивается в депрессивном городке Шейдисайд в 1994 году. Уже не в первый раз один из жителей сходит с ума и убивает нескольких человек. Однако Дину, заканчивающую школу, больше волнует ее личная жизнь — ее бросили. Вскоре и Дину, и ее любовь, и их друзей начинают преследовать таинственные убийцы.





У фильма есть два продолжения. Действие «Улицы страха. Часть 2: 1978» разворачивается в летнем лагере, где происходит резня. На детей нападает убийца с топором. Единственная выжившая женщина рассказывает ребятам из первой части, как это было. Они хотят узнать, как снять проклятие.





Действие «Улицы страха. Часть 3: 1666» перемещается во времена охоты на ведьм. Герои из первой части узнают, что произошло с городом, который оказался во власти проклятия.





Фото: кадр из фильма «Улица страха. Часть 1: 1994»