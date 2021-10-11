Актриса Людмила Купина умерла в 77 лет

На 78-м году жизни скончалась актриса из «Служебного романа» Людмила Купина, сообщает «СтарХит».

Причины смерти актрисы неизвестны. Дата и место прощания с Купиной, а также место похорон артистки будут объявлены позже.

Людмила Купина родилась 9 февраля 1944 года. Окончила Московское высшее театральное училище имени Щукина.

Длительное время работала с Центром кино под руководством Никиты Михалкова, служила в Московском театре киноактера. За свою карьеру Людмила Купина снялась в более чем 20 картинах.

Она исполнила роль сотрудницы статистического учреждения в фильме «Служебный роман», Дани в фильме «Я тебя никогда не забуду», Василины в музыкальной кинокомедии «Трембита». Также артистка появлялась в картинах «Обрыв», «Вечный зов», «Человек на полустанке».

Фото: кадр из фильма