Актриса Людмила Купина умерла в 77 лет

11.10.2021
Причины смерти актрисы неизвестны. Дата и место прощания с Купиной, а также место похорон артистки будут объявлены позже.
Людмила Купина родилась 9 февраля 1944 года. Окончила Московское высшее театральное училище имени Щукина.
Длительное время работала с Центром кино под руководством Никиты Михалкова, служила в Московском театре киноактера. За свою карьеру Людмила Купина снялась в более чем 20 картинах.
Она исполнила роль сотрудницы статистического учреждения в фильме «Служебный роман», Дани в фильме «Я тебя никогда не забуду», Василины в музыкальной кинокомедии «Трембита». Также артистка появлялась в картинах «Обрыв», «Вечный зов», «Человек на полустанке».