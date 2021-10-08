Что рассказал зрителям трейлер шпионского боевика «Код 355»

Вышел трейлер фильма с Джессикой Честейн, Лупитой Нионго и Пенелопой Крус в главных ролях. Трейлер шпионского боевика «Код 355» разместила компания Universal Pictures на своем ютьюб-канале. Премьера фильма назначена на 6 января следующего года.





Судя по ролику, зрителей ждет girl power по-шпионски. Пять представительниц разных стран (США, Великобритания, Германия, Колумбия) объединяются против общего врага. Они создают команду под названием «355». Их оппонент — международная организация, к которой попало сверхсекретное оружие. Женщинам предстоит спасти мир, а для начала — найти общий язык друг с другом.





Агенту ЦРУ Мейс Браун (Джессика Честейн) надо поладить с конкуренткой из ФРГ Мари (Дайан Крюгер), IT-специалисткой Хадиджей из Британии (Лупита Нионго), колумбийским психологом Грасиелой (Пенелопа Крус). За каждым их шагом следит таинственная женщина Лин Ми Шэн (Фань Бинбин).





В фильме также появятся Эдгар Рамирес и Себастьян Стэн. Картину снял Саймон Кинберг («Логан», «Мистер и миссис Смит»). Он же написал сценарий совместно с Терезой Ребек. Честейн значится среди продюсеров проекта.





Кстати, в трейлере звучит трек Run This рэпера Trae Tha Truth (Фрейзер Томпсон).





Фото: кадр из трейлера фильма «Код «355»