В Москве откроют мемориальную доску выдающемуся кинодраматургу Валентину Ежову

Об этом «Культуре» сообщило агентство SKC, являющееся внешней пресс-службой фонда Art Russe, одного из организаторов события.

Торжественная церемония пройдет 28 сентября 2021 года в 14.00 по адресу: Кутузовский проспект, д. 41. В 2021 году автору «Баллады о солдате», «Белого солнца пустыни» и «Сибириады» исполнилось бы 100 лет, отметили в пресс-службе.

В мероприятии примут участие народный артист РСФСР кинорежиссер Андрей Кончаловский, помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский, летчик-космонавт, Герой Российской Федерации Андрей Борисенко, вдова Валентина Ежова писательница Наталия Готовцева.

По сценариям Валентина Ежова снято более 50 кинофильмов, вошедших в золотой фонд советского кинематографа. Картина «Белое солнце пустыни» стала настоящим талисманом российских космонавтов: с 1970 года ни один пилотируемый запуск не проходит без просмотра этого фильма перед стартом, отметили в пресс-службе.

Мемориальная доска будет установлена на фасаде дома, где Валентин Ежов жил и работал последние годы. На первом плане в левой части доски размещается барельефный портрет Ежова, справа — фигура солдата с винтовкой на плече и вещмешком, идущего по дороге. Рельеф фигуры, с одной стороны, напоминает негативное изображение кинопленки, с другой — возвращение домой русского солдата. Солдат, взятый с документальной фотографии времен Великой Отечественной войны, напоминает образ Алеши из «Баллады о солдате», а само расположение идущей по линии фигуры отсылает к титрам «Белого солнца пустыни».

Инициатива создания памятной доски принадлежит Андрею Кончаловскому и вдове кинодраматурга Наталии Готовцевой. Бронзовую доску изготовило Российское военно-историческое общество, автор эскиза — член-корреспондент РАХ, профессор Александр Джикия, скульптор — Денис Стритович.

Фото: moscowwriters.ru