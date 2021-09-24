Борис Гребенщиков выставил на торги 24 NFT-картины

24.09.2021
Лидер группы «Аквариум» Борис Гребенщиков выставил на аукцион NFT 24 цифровые картины, сообщает «Культуромания».
Певец создал эти картины во время поиска финального оформления альбома «Знак Огня». Начальная ставка лота — 0,02 ETH, сообщает «Культуромания»
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Оценить произведения Гребенщикова предстоит самим пользователям. В описании говорится, что «Аквариум» решил предоставить людям возможность приобрести «в абсолютно личную собственность никем не виданные альтернативные NFT-обложки альбома».
Фото: кадр из клипа