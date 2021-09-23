Куда пропал Тед из сериала «Как я встретил вашу маму»

Джош Рэндор родился в 1974 году в Огайо в семье консервативных евреев. Его отец работал адвокатом. Он мечтал, что сын будет заниматься серьезной профессией. Мальчик показывал хорошие результаты в школе, однако решил связаться свою жизнь с кино. Сначала он окончил колледж драматического искусства, затем получил магистерскую степень в области изящных искусств.





Рэндор начал сниматься в кино и телевизионных проектах в начале 2000-х годов. Он появлялся в «Недетском кино», «Хрониках Риддика», сериалах «Закон и порядок», «Скорая помощь», «Клиент всегда мертв».





Звездный час





Мировую известность актеру принесла роль в ситкоме «Как я встретил вашу маму». Он выходил до 2014 года. Всего было выпущено 9 сезонов. Проект не раз выигрывал «Эмми» и дважды номинировался на «Золотой глобус».





Сюжет разворачивается вокруг молодого архитектора из Нью-Йорка Теда Мосби и его друзей — Маршалла, Лили, Робин и Барни. Сериал строится как рассказ главного героя из 2030 года. Он повествует детям о том, как встретился с их мамой. Рассказ начат издалека. Он описывает жизнь друзей в Нью-Йорке в начале ХХ века. Сериал полюбили не только в США, но и в России.





Что еще интересного





Во время работы над этим проектом Рэндор попробовал себя в роли режиссера. Он снял фильмы «Счастливы вместе» и «Гуманитарные науки», в которых сыграл главные роли.





После окончания популярного ситкома Рэндор снялся в фильме «Полуденная нега», появлялся в сериалах «Анатомия страсти», «Улица милосердия», «Школа драмы». Его последней работой стала роль в «Охотниках», которых продлили на второй сезон.





Известно, что Рэндор встречался с актрисами Линдей Прайс и Джулией Джонс, но не связал себя узами брака. С Джонс он расстался в 2013 году. С тех пор о личной жизни актера ничего не слышно. Возможно, 47-летний Рэндор ведет холостяцкий образ жизни или скрывает свою подругу. Хотя он часто появляется на светских вечеринках в одиночестве.





Фото: кадр из «Как я встретил вашу маму»