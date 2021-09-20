Трагедия, изменившая жизнь Барбары Брыльской

Личная жизнь известной актрисы Барбары Брыльской складывалась сложно. Они трижды была замужем и трижды разводилась. В последнем браке с гинекологом Людвигом Космалем она родила двоих детей. Однако жизнь с ним была тяжёлой. Он часто изменял, выпивал и скандалил. После 18 лет брака Брыльска подала на развод.





Когда актрисе было 32 года, у нее родилась первая дочь. Ребенок был долгожданным и любимым. Но беременность проходила в волнениях и тревогах.





Поговаривали, что Брыльска даже ходила к гадалке, чтобы прояснить свои страхи. Она рассказала женщине, что муж хочет назвать дочь Барбарой, а она хочет дать ей другое имя. Гадалка сказала, что двум Барбарам в семье не жить. Однако не уточнила, что это значит. Актриса еще сильнее испугалась и поделилась с мужем. Он не придал значения словам гадалки. Когда родилась дочка, ее назвали Барбарой.





Брыльска мечтала, чтобы дочь пошла по ее стопам. Девочка росла красавицей и умницей. Еще в школе она снялась с матерью в фильме «Час полнолуния». Затем начала модельную карьеру, стала появляться на обложках журналов, а затем уехала покорять подиумы Франции, Японии и США. По возвращении домой она сыграла в фильме «Мотив тени». Девушке поступали новые предложения, она готовилась к съемкам в главных ролях.





Однако жизнь молодой и перспективной Барбары Космаль оборвалась в 1993 году. Она ехала в машине с другом Ксаверием Жулавским, который находился за рулем. Он отвлекся от дороги и потерял управление. Автомобиль врезался в дерево. Барбара, находившаяся на пассажирском сиденье, умерла мгновенно. Ей было 20 лет. Ее друг выжил.





Для Барбары-старшей смерть дочери стала страшным ударом. На три года она ушла из кино. С мужем она развелась еще до смерти дочки. Ее кончина ничего не изменила в их отношениях. Брыльска признавалась, что с уходом дочери ее жизнь остановилась. Ей понадобилась немало времени, чтобы выйти из депрессии и вернуться к жизни.





Брыльска нашла в себе силы жить. У нее есть младший сын Людвиг, которому на момент смерти сестры было 11 лет. Сейчас у него подрастают двое детей — Шимон и Якуб. Бабушка с удовольствием проводит с ними время.





Фото: кадр из фильма «Анатомия любви»