В погоне за мечтой: история открывателя Трои Генриха Шлимана

Трудное детство





История Генриха Шлимана похожа на приключенческий роман. Родился в семье пастора. Остался без матери в 9 лет. Ребенку успели дать начальное образование. В 14 лет обучение пришлось прервать, чтобы начать работать. Тяжелая физическая работа подорвала его здоровье. Шлиман изучил азы коммерции и стал торговцем. Уже в детском и подростковом возрасте мальчик продемонстрировал огромные способности к изучению языков.





Единственным светлым воспоминанием о детстве остались рассказы о Троянской войне и героях Древней Греции. Тогда зародилась мечта о поисках древнегреческих памятников, которой суждено было сбыться. Впоследствии выяснилось, что это выдумка, которых немало в биографии Шлимана.





Он отправился в Нидерланды, где сделал карьеру торговца. Там же он выучил нидерландский, итальянский, португальский и русский языки. За два года прошел путь от рассыльного до руководителя и уже начал проявлять амбициозность, которую пытались усмирить коллеги.





До археологии





В 23 года Шлиман решил перебраться в Россию, чтобы продолжить карьеру. Она стремительно развивалась. Не прошло и года, как он отправился в деловое путешествие из России. Во время посещения Лондона Шлиман оказался в Британском музее, который подогрел его интерес к истории.





В России он стал получать хорошее жалованье и помогать семье, которая продолжала жить в бедности. Он перевез в Россию брата и сестру, чтобы дать им образование. Еще одному брату дал денег на поездку в Америку, где начиналась золотая лихорадка.





Вскоре Шлиман тоже решил отправиться в Соединенные Штаты. В дневниках он писал, что бывал в Белом доме и виделся с президентом. Однако впоследствии было доказано, что это вымысел. Шлиман довольно рано начал приукрашивать свою биографию, выставляя себя в более выгодном свете. То, что сегодня называют пиаром, негативно отразилось на его археологических открытиях.





В США Шлиман привел в порядок могилу умершего брата и открыл лавку, где скупали золото и меняли на деньги. Он был основным сотрудником — и клерком, и переводчиком. Он заработал состояние, но решил отказаться от всего и вернуться в Россию — слишком устал от ссор с партнером и страха за свою жизнь.





По возвращении он женился на Екатерине Лыжиной. Во время Крымской войны стал еще богаче, поскольку продавал необходимые для ведения военных действий товары. Изучил польский, словенский, датский и шведский языки. В это же время он начал изучать греческий, чтобы начать торговые дела с греческими общинами в Петербурге. Общаясь с одним из учителей, Шлиман заинтересовался древнегреческим (13-й язык!).





В 33 года Шлиман задумался о расширении сферы деятельности и о путешествии в Грецию, Италию и Египет. В семье начался разлад, в делах — проблемы и финансовые потери. Супруга категорически отказывалась покидать Петербург. Шлиман оставил беременную жену и уехал. Он посетил несколько европейских и ближневосточных стран. Начал изучать арабский язык. Однако Грецию он толком не увидел из-за болезни.





Вернувшись в Петербург, он продолжил лихорадочно работать, изучать персидский язык и читать древнегреческих авторов. В 1864 году он покинул Россию и отправился в кругосветное путешествие, которое продлилось два года. В это время он решил оставшиеся годы посвятить науке, а не коммерции.





В путешествии по Греции в Шлимане проснулся первооткрыватель. Он начал проводить самостоятельные раскопки. По итогам раскопок он написал книгу, которая не тянула на научную монографию, но в ней он впервые представил миф о том, что заинтересовался Троей из-за рассказов отца в детстве. Он получил степень доктора философии, чтобы продолжать раскопки.





К тому времени Шлиман с помощью подлога добился гражданства США, где разрешались разводы. Он развелся с Лыжиной. Впоследствии женился на гречанке из обедневшей семьи Софии Энгастромену, которая была младше его на 30 лет.





Раскопки и открытия





Следующие 20 лет Шлиман посвятил археологии. За время официальных и нелегальных раскопок он нашел множество артефактов и сокровищ, которые стали революционными.





В 1873 году Шлиман отыскал «клад Приама», в него входили золотые украшения, диадемы и ожерелья. Они получили известность благодаря фотографии Софии Шлиман, украшенной античными драгоценностями. Находка стала сенсацией, а также поводом для политического скандала.





Далее он работал в Микенах, где нашел еще больше золотых предметов, которые по договору передал музеям. Артефакты в Микенах оказались старше, чем предполагал Шлиман, и не имели отношения к гомеровским событиям. Его находки в Тиринфе привели к тому, что научное сообщество признало существование отдельной микенской цивилизации.





Генрих Шлиман вошел в историю как авантюрист и первооткрыватель. Слишком рано создав себе образ исследователя, он лишил потомков всякой возможности узнать его подлинный характер. Научный вклад Шлимана был оценен в полной мере только после его смерти.





Фото: Popular Science Monthly Volume 38. Общественное достояние, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=11876482