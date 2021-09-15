Филиал Третьяковской галереи открылся в Самаре

Презентация нового филиала Третьяковской галереи состоялась в бывшем здании Фабрики-кухни, сообщает «Культуромания».

Фабрика-кухня является главным архитектурным сооружением Екатерины Максимовой, первой в России женщины-архитектора. Знаменитый шедевр конструктивизма был отреставрирован.

«Гости увидели не только Фабрику-кухню в ее первозданной красоте, но и приняли участие в театральном перформансе «Утопия на ужин», специально созданном к открытию здания. С помощью движения, музыки и арт-объектов зрителю продемонстрировали прошлую, настоящую и будущую жизнь этого пространства — от заведения общепита до музея», — рассказали «Культуромании» в музее.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров назвал событие эпохальным для города. Он добавил, что музей мирового уровня, открывающий здесь филиал, дает совершенно новый импульс развитию культурной жизни, искусства и творчества на территории региона.

Азаров выразил уверенность в том, что музей станет мощным магнитом, который будет притягивать творческих людей, ценящих свою историю, культуру, устремленных в будущее. Министр культуры России Ольга Любимова отметила, что в музее будут созданы все условия, чтобы устраивать там экспозиции мирового уровня.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области