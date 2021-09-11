Актер из «Глухаря» Владимир Яковлев умер в 62 года

Скончался советский и российский актер театра и кино Владимир Яковлев, сообщает «Российская Газета».

Стало известно, что артист умер ещё 27 августа, однако СМИ получили об этом информацию только сейчас. Причина смерти артиста не уточняется.

В комментариях к материалу издания пользователи выразили соболезнования родным и близким актёра, а также задались вопросом, почему о его кончине стало известно только спустя две недели.

Яковлев родился 6 апреля 1958 года в Москве. Получил образование в Высшем театральном училище имени Щепкина в 1986 году и служил в Малом театре, а также в театре «Модерн».

Он исполнил роли в 170 фильмах и сериалах. Зрителям он запомнился своей игрой в «Глухаре», «Десантуре», «Ранетках» и «Интернах».

Фото: кадр из сериала «Интерны»