Индийский актер Дилип Кумар умер в 98 лет

О смерти артиста сообщается на его официальном аккаунте в Twitter.

Актер, сценарист, режиссер и продюсер Дилип Кумар (настоящее имя — Мухаммад Юсуф Хан) скончался 7 июля в госпитале в Мумбаи.

Причиной смерти артиста стали серьезные проблемы с сердцем, которые начались у него еще двадцать лет назад. Уход актера не связан с коронавирусной инфекцией, подчеркивают источники.

Свои соболезнования в связи со смертью артиста выразил индийский премьер Нарендра Моди.

Дилип Кумар родился в 1922 году в Пешаваре, тогда бывшем Британской Индией. Сегодня это территория Пакистана.

Будущий артист появился на свет в семье торговца фруктами, помимо него, в семье было еще двенадцать детей. Учился в престижной школе-интернате, затем в Бомбее — в одной школе с другим выходцем из Пешавара, кинолегендой Индии Раджем Капуром.

В начале 1940-х Хан создал свой бизнес как поставщик фруктов и владелец столовой, где был замечен актрисой и киномагнатом Девикой Рани, «первой леди индийского экрана». Она пригласила его на главную мужскую роль в «Морском приливе» (1944) и предложила сменить имя на более эффектное. Так началась его карьера.

На актерском счету Дилипа Кумара более 60 проектов и десятки наград.

Фото: кадр из фильма