В итальянском Сорренто впервые прошел День Горького

Мероприятие состоялось 18 июня, сообщили «Культуре» организаторы.

День Горького в Сорренто организовала мэрия итальянского города совместно с Институтом мировой литературы им. А.М. Горького Российской академии наук.

В рамках акции в Зале Совета Мэрии Сорренто прошел телемост с участием мэра Сорренто Массимо Коппола, который объявил об учреждении Дня Горького, ежегодное празднование которого в Сорренто послужит сохранению памяти русского писателя, прожившего в итальянском городе Сорренто почти 10 лет — в период 1924-1933 годов.

Таким образом, город Сорренто и его российские партнеры намерены внести свой вклад в написание новых страниц итальянско-российской дружбы, подчеркнули организаторы.

В рамках мероприятия делегация во главе с мэром посетила площадь Пьяцца делла Виттория, чтобы отдать дань уважения Максиму Горькому и возложить лавровый венок к памятнику Горькому. Памятник был создан художником Александром Рукавишниковым и установлен на берегу Неаполитанского залива рядом с домом Торквато Тассо.

В течение дня флаг Российской Федерации развевался рядом с флагами Итальянской республики и Евросоюза на здании Мэрии Сорренто.

Кроме того, в рамках Дня Горького прошла фотовыставка художника Александра Забегина «Дом Максима Горького в Москве. К 85-летию со дня смерти М. Горького», созданная при поддержке Музея А.М. Горького ИМЛИ РАН.

Мероприятие прошло при поддержке Итальянского института культуры в Санкт-Петербурге, отметили организаторы.

Фото: скриншот видеоприветствия соорганизатора Дня Горького в Сорренто, директора ИМЛИ РАН, члена-корреспондента РАН доктора филологических наук В.В. Полонского.