Бажовский фестиваль и Сабантуй в Челябинской области перенесут

Решение принято из-за ситуации с коронавирусом, сообщил ТАСС министр культуры области Алексей Бетехтин.

Собрать несколько десятков тысяч гостей под открытым небом будет слишком рискованно, поэтому было решено перенести Бажовский фестиваль на август, пояснил чиновник. В то же время власти не исключают, что и его придется отменить, как «Ильменку», допустил Бетехтин.

В настоящее время решается вопрос по Сабантую, отметил чиновник. Летние фестивали в муниципалитетах останутся, так как они не столь многочисленны и проходят более локально, пояснил министр.

Фото: группа «Бажовского фестиваля» в соцсети «ВКонтакте»