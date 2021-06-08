Алтайский краевой театр драмы впервые выступит на сцене театра Вахтангова

08.06.2021
Алтайский краевой театр драмы поедет на исторические гастроли в Москву. Артисты выйдут на сцену театра Вахтангова 16-17 июня, сообщает агентство.
Для реализации плана гастролей потребовалась не одна договоренность, а также существенная финансовая поддержка, рассказала ФАН Елена Безрукова, министр культуры Алтайского края. Однако ключевую роль сыграло невероятное доверие, которое получил краевой театр от театра Вахтангова в лице его директора Кирилла Крока, который рискнул принять новый для себя коллектив на легендарной сцене.
«Такая уникальная возможность есть далеко не у каждого регионального театра. Мы сделали все, чтобы эти гастроли состоялись», — призналась министр.
Эксперты даже выезжали в Москву для того, чтобы оценить размещение декораций, так как сцена в Барнауле больше, чем в столице, отметила она.
Фото: culture22.ru / Министерство культуры Алтайского края