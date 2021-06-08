Алтайский краевой театр драмы впервые выступит на сцене театра Вахтангова

Для артистов сибирской глубинки событие станет уникальным, пишет ФАН.

Алтайский краевой театр драмы поедет на исторические гастроли в Москву. Артисты выйдут на сцену театра Вахтангова 16-17 июня, сообщает агентство.

Для реализации плана гастролей потребовалась не одна договоренность, а также существенная финансовая поддержка, рассказала ФАН Елена Безрукова, министр культуры Алтайского края. Однако ключевую роль сыграло невероятное доверие, которое получил краевой театр от театра Вахтангова в лице его директора Кирилла Крока, который рискнул принять новый для себя коллектив на легендарной сцене.

«Такая уникальная возможность есть далеко не у каждого регионального театра. Мы сделали все, чтобы эти гастроли состоялись», — призналась министр.

Эксперты даже выезжали в Москву для того, чтобы оценить размещение декораций, так как сцена в Барнауле больше, чем в столице, отметила она.