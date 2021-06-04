Минкультуры придаст творческой деятельности правовой статус

04.06.2021
Соответствующий законопроект, который придаст творческой деятельности правовой статус, уже готов и проходит обсуждение, пояснила министр.
«Люди, которые занимались творчеством и не были членами труппы Большого театра, например, или не работали в команде Федора Бондарчука или Никиты Михалкова — это настоящие бойцы, потому что и экономически им было очень тяжело», — отметила она.
У такого направления деятельности, как творчество, даже нет своего ОКВЭДа (Общероссийский классификатор видов экономической деятельности — прим. «Культуры»), напомнила Любимова. «И сейчас мы законодательно закрепляем вообще этот вид деятельности», — подчеркнула глава ведомства.
Проект уже размещен для обсуждения на портале правовой информации, отметила министр. «Хочется, чтобы это приносило людям пользу, чтобы было четко понятно и с налогообложением, и с поддержкой государства», — добавила Любимова.
Фото: пресс-служба Минкультуры РФ