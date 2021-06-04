На Ural Music Night прозвучат академическая музыка, опера и неоклассика

Об этом говорится в сообщении организаторов фестиваля.

Любителей классической музыки на фестивале «Уральская ночь музыки — 2021» ждет жанровое разнообразие академического направления, сообщили устроители смотра.

Уральская специальная музыкальная школа (колледж) представляет исполнителей — учащихся и выпускников школы, лауреатов всероссийских и международных конкурсов. В этом году они выступят на пяти площадках Ural Music Night: «Бисквит-пиано», Accademia elegante, «Коляда plays music», «Всемирный день балалайки на Урале» и на анонсированной ранее площадке Синара Центра A CAPPELLA +.

«Бисквит-пиано» — традиционная и самая продолжительная по времени из академических программ пройдет в Большом зале Уральской специальной музыкальной школы (колледжа). Составлена из фортепианных и ансамблевых шедевров, представляющих различные направления академической музыки.

В большом зале Дома кино будет расположена сцена Accademia elegante — музыка для гурманов, сохраняющих традиции российских и европейских салонов. Шедевры ансамблевой музыки, звучание трио и квартетов.

С 19 по 24 июня в Свердловской области пройдет большой фестиваль «Всемирный день балалайки на Урале». В рамках бала-фестиваля организован конкурс солистов и ансамблей, победители которого буду награждены правом выступить на площадке перед Свердловским музыкальным училищем им. П. И. Чайковского.

Площадка «Коляда plays music» — это творческое соединение двух крупнейших фестивалей Ural Music Night и КОЛЯДА PLAYS. Зрителей ждут игры на свежем воздухе, мультижанровый винегрет с участием актеров «Коляда-театра», гостей и участников фестиваля «Коляда plays», победителей «Всемирного дня балалайки» и обаятельных духовых ансамблей от Уральской специальной музыкальной школы.

Площадка в Свердловском мужском хоровом колледже «Новая музыка в зале с витражами» — проект ансамбля современной академической музыки InterText и его руководителя Анны Светлаковой. Выступают Алина Ежакова, Алексей Потапов, InterText и группа «Лилия».

Екатеринбургский Дом музыки во время Ural Music Night представит зрителям сцену «NEOклассика» — это будут лучшие образцы неоклассических композиций в исполнении лучших исполнителей не только нашего города, но и страны. За роялем этим вечером: Андрей Дубов, Михаил Фомин, Денис Стельмах и Иван Кощеев.