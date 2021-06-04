Любимова заявила об изменении отношения мирового зрителя к российскому кино

Об этом сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова в кулуарах ПМЭФ в разговоре с ТАСС.

«Мы наблюдаем невероятный интерес к российскому контенту, не только ориентированному на российского зрителя, а обращенному к мировому зрителю. Отношение к нашим кинематографистам, сценаристам, режиссерам, шоураннерам действительно стремительно меняется, просто на глазах», — сказала министр.

Любимова отметила в подтверждение своих слов, что российские авторы вошли с точки зрения сериальных продаж в мировой топ-10. Министр культуры назвала большой радостью вхождение шести российских картин в программу Каннского фестиваля.

Любимова также напомнила про успех сериала «Эпидемия», который в пандемию возглавил рейтинги на западных платформах, а также про популярность анимационного российского контента, в том числе мультипликационного сериала «Смешарики».



