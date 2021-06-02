Япония и «Союзмультфильм» ведут переговоры о возвращении прав на образ Чебурашки

Об этом сообщила ТАСС председатель правления студии Юлиана Слащева в кулуарах ПМЭФ.

«Союзмультфильм» стремится вернуть международные права на использование образа Чебурашки у японской компании. Российская сторона надеется достичь соглашения раньше, чем истечет срок пользования этими правами, отмечает Слащева.

Пока что трудно говорить о сроках завершения процесса, подчеркнула глава студии. Однако уже через полтора года у японцев в принципе истекают права, сказала Слащева.

«Мы надеемся, что нам не придется ждать этого окончания, и мы сможем передоговориться раньше», — отметила председатель «Союзмультфильма».

По условиям сделки, заключенной предыдущим руководством студии 16 лет назад, японская компания получила исключительную лицензию на мультфильмы и образы персонажей на территории всех государств, кроме бывших республик СССР.