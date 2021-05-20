Снимок люфтваффе помог найти расстрельные ямы на полигоне НКВД

Об открытии рассказали «Коммерсанту» в Музее истории гулаг а.

Новые расстрельные ямы нашли археологи на спецполигоне НКВД «Коммунарка». Сейчас там идут поисковые работы по инициативе Музея истории гулага.

Изучение захоронений ведется с 2018 года. Историки и археологи намерены выяснить границы и хронологию появления ям, чтобы соотнести их со списками расстрелянных.

Десятки котлованов в западной части полигона были найдены благодаря разведывательной аэрофотографии нацистского люфтваффе, которая была сделана 26 августа 1942 года. По мнению историков, захоронения на правом берегу реки Ордынка были сделаны последними. После этого археологи нашли еще 47 узких траншей на левом берегу Ордынки, в хвойном лесу.

Всего на участке площади 1943 квадратных метра было сделано не менее 130 расстрелянных ям. По мнению ученых, убитых сначала хоронили в лесу, однако в какой-то момент ограничения на размеры котлованов стали критическими. После этого захоронения перенесли на правый берег реки, где можно было копать траншеи шириной в два раза больше, чем в лесу.

Если гипотеза ученых подтвердится, появится возможность выяснить, кто был похоронен в лесу.

Как рассказал «Коммерсанту» старший научный старший научный сотрудник музея истории гулага Илья Удовенко, первые расстрелы в «Коммунарке» начались в сентябре 1937 года. Тогда здесь были убиты бывшие партийные сотрудники, а также сотрудники огпу-НКВД вместе с членами их семей.

В числе первых убитых на спецполигоне были председатель всесоюзного объединения «Совмонгтувторг» Наркомата внешней торговли Станислав Мессинг и редактор «Издательского товарищества иностранных рабочих в СССР» Эрих Альбертович Альберт-Такэ, член ВКП(б) с 1924 года (в 1919-1924 — член КП Германии).

Фото: Станислав Мессинг и Эрих Альберт-Такэ