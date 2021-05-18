Здание государственной филармонии Карелии начнут ремонтировать после 2022 года

Об этом рассказала директор филармонии Ирина Устинова в разговоре с агентством ТАСС.

Масштабную реконструкцию одной из главных концертных площадок Петрозаводска власти Карелии собираются провести в течение ближайших четырех лет. В соответствии с планом работ их стоимость составляет около 1 миллиарда рублей, начало запланировано в концертном сезоне 2022/2023 года и будет идти в течение 2-3 лет.

Экспертиза проекта закончится в мае, это станет основанием для получения финансирования из федерального бюджета. В следующем сезоне здание еще будет функционировать по предназначению, а летом уйдет на реконструкцию.

В ходе работ здание филармонии будет полностью реконструировано. Планируется расширение концертных репетиционных площадей путем пристройки нового зала, полная замена коммуникаций и переоборудование помещений для нужд маломобильных граждан.

Увеличится количество помещений для репетиций оркестрантов и солистов отдела музыкального просвещения. Дополнительное репетиционное место предусмотрено для камерного мужского хора, также будут созданы гримерки для артистов.



