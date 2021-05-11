Команда Ural Music Night объявила конкурс музыкальных журналистов

Победителей пригласят в пресс-тур и разместят их статьи на Afisha Daily и MTV.ru, сообщили организаторы.

Организаторы фестиваля Ural Music Night решили так поддержать журналистов, готовых писать рецензии на творчество молодых музыкальных коллективов.

«Нам без молодых журналистов никуда. Именно они – обзорами, рецензиями и новостями помогают музыкантам двигаться вперед. Ural Music Night – это не только про музыку, но и про музыкальную индустрию и креативность вообще. Мы верим, что только синергия и талант помогут творческим ребятам развиваться дальше», — рассказал о цели конкурса исполнительный директор фестиваля Наталия Шмелькова, которую цитируют в пресс-службе.

К участию в конкурсе приглашаются начинающие и действующие журналисты, блогеры, студенты, обучающиеся журналистике, авторы телеграм-каналов и пабликов о музыке и культуре. К конкурсу допускаются участники от 18 лет.

Помимо приглашения в пресс-тур победители смогут получить мерч UMN, а их статьи будут опубликованы на Afisha Daily, MTV.ru и в других СМИ, а также в журнале Ural Music Magazine, приуроченном к UMN-2021.

Судьями в конкурсе выступят журналисты и редакторы СМИ, оргкомитет Ural Music Night и редакция Ural Music Magazine.

Заявки на участие в конкурсе принимаются с 11 по 25 мая.