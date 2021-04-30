Главные туристические направления России: рейтинг «Культуры»

В новом рейтинге эксперты газеты выделили категории оценки востребованности и уровня развития туризма по регионам России.

При составлении рейтинга изучили такие категории, как количество объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО на территории региона, количество объектов культурного наследия, включенных в государственный реестр России, количество музеев в регионе, число мест в коллективных средствах размещения (отелях, гостиницах и т.д.), количество граждан РФ и иностранцев, остановившихся в российских коллективных средствах размещения, количество мест в кафе, ресторанах и барах и, наконец, количество поисковых запросов в «Яндексе» об отдыхе в различных российских регионах.

В середине апреля российское правительство ограничило авиасообщение с Турцией и Танзанией до 1 июня из-за роста в этих странах числа заболевших COVID-19. Учитывая, что из-за пандемии большинство стран и так закрыто для россиян, новые ограничения серьезно сказались на российской туристической отрасли: так, отдых в Турции, которая была для России самым популярным и доступным международным направлением, сорвался у 530 тыс. наших соотечественников.

Вариантов у туристов остается немного: надеяться на удачу и скорую отмену ограничений, перебронировать поездку на более поздние даты либо сделать выбор в пользу отдыха в пределах страны. Впрочем, и с этим будет непросто, поскольку, как отмечают представители туристической отрасли, российские курорты в этом сезоне будут перегружены, а практически весь номерной фонд уже раскуплен.

Лидером сводного рейтинга туристической привлекательности российских регионов стала Москва, в сумме набравшая 84 балла. Высокие позиции российской столицы обусловлены ее богатым культурным наследием, количеством мест в гостиницах и кафе и большим числом постояльцев, останавливавшихся в московских отелях в 2018 и 2019 годах. Столицу догоняет Подмосковье с 80 баллами: здесь тоже много мест в коллективных средствах размещения и объектах общественного питания, в подмосковных гостиницах традиционно останавливается большое число гостей, а интерес интернет-пользователей к отдыху в Московской области только вырос с наступлением пандемии. Наконец, на третьем месте оказался Санкт-Петербург. В Северной столице туристов привлекает не только культурное наследие, но и развитая туристическая инфраструктура.

Следом идут Краснодарский край (72), Крым (67), Татарстан (40), Ленинградская область (37), Приморский край (34), Карелия (26) и Иркутская область (25).