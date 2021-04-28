Проект «SOVRISK #напотоке» откроется в подземном музее парка «Зарядье»

Об этом сообщили в пресс-службе парка.

В рамках экспозиции будут представлены работы художников, участвующих в проекте, посвященном современному искусству. Выставка откроется 1 мая.

В рамках нового проекта подземный музей станет пространством художественного процесса, представленного в своей динамике. В экспозиции будут размещены произведения разных техник, жанров и направлений. Это живопись, скульптура, рисунок, объекты и видеоарт, которые попадут на выставку прямо из мастерских, отмечается в сообщении.

Будут представлены в том числе превью будущих выставок, а также уже ставшие известными работы. Проект сделает современное искусство объектом исследования: зрители смогут проголосовать за понравившиеся им произведения, а работа с наибольшим рейтингом останется на экспозиции в течение двух дополнительных уик-эндов.

Экспозиция будет обновляться каждые две недели, знакомя посетителей с современными мастерами и их работами.