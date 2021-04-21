Путин создаст президентский Фонд культурных инициатив

Об этом глава государства заявил в ходе оглашения ежегодного послания Федеральному собранию.

Фонд культурных инициатив займется выдачей президентских грантов на проекты в сфере искусства и творчества, пояснил российский лидер.

Уже в этом году за счет грантов фонда, которые будут выдаваться на конкурсной основе, будет профинансировано более 1,5 тысяч креативных команд, сказал Путин.

В декабре 2020 года Владимир Путин подписал указ, по которому финансирование выплаты грантов в области культуры и искусства было увеличено до 8,46 млрд рублей в год. Перед этим общий размер таких грантов составлял около 8,19 млрд рублей.