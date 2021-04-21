На берегу священной реки в Ингушетии найдены древние гробницы и катакомбы

Открытие сделали сотрудники археологического центра имени Крупнова.

Ученые обследовали правый берег реки Асса в районе северного склона горы Мескер-Корт. Эксперты обнаружили средневековые памятники археологии и архитектуры, в том числе каменные ящики, склепы и катакомбы, некоторые из которых сделаны путем кирпичной кладки. Об этом сообщается на сайте института археологического центра.

Ученые обнаружили артефакты, которые позволят относительно точно датировать время постройки склепов, дополнив историю республики новыми страницами. Среди находок — наконечники стрел, кавалерийские сабли, керамика и другие артефакты.

В древние времена река Асса считалась у местного населения священной. Ее название может быть связано с сектой иудеев времен раннего христианства, которая пришла на Северный Кавказ вместе с хазарами.

Понятие «аьса» означает «отступник», однако в прямом смысле это значило «язычники», какими иудеи и христиане считали вайнахов, хевсуров, осетин, карачаевцев и балкарцев, пишет российский географ Александр Твердый в своей работе «Топонимический словарь Северного Кавказа», говорится в сообщении.