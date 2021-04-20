В Калуге заработали «Музейные маршруты России»

Новый проект Минкультуры РФ направлен на развитие и продвижение музейных учреждений страны.

Музейные маршруты России позволят привлечь новых туристов в малоизвестные музеи нашей страны, отметила статс-секретарь — замминистра культуры РФ Алла Манилова, приехавшая в Калугу участвовать в торжественном запуске проекта.

Пандемия коронавируса обострила ранее существовавшие проблемы недостаточно профессионального продвижения и позиционирования музеев нашей страны, отметила Манилова. Проект является ответом на эту проблему.

Цель проекта — сделать так, чтобы во всех уголках страны были известны не только топ-10 музеев федерального уровня, но десятки и сотни меньших музеев, хранящих бесценное историко- культурное наследие нашей страны, подчеркнула замминистра.

В минувшую неделю в Калуге состоялось открытие второй очереди Музея истории космонавтики Циолковского, которую строили 7 лет. Ведомство решило воспользоваться этим историческим шансом, чтобы показать музей в Калуге, его возможности и технологии коллегам и представителям индустрии, приехавшим из других городов для того, чтобы оценить один из флагманских объектов России, подчеркнула Манилова.

Проект «Музейные маршруты России» представляет собой цикл презентаций и экспертно-методических мероприятий, помогающих развивать и продвигать российские музеи. В течение года мероприятия проекта пройдут в Петербурге, Туле, Смоленске, Пскове, Севастополе, Саранске, Саратове и Красноярске, а также в Карелии.



