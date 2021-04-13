В руинах города индейцев майя нашли древнейшее в мире здание посольства

Фото: sciencemag.org

Открытие сделали в руинах майанского города Тикаль.

Впервые город обследовали в 2018 году с самолета, на котором был установлен лидар — специальный лазерный радар, способный проникать сквозь поверхность. Благодаря лазеру ученые смогли нанести на карту контуры древних зданий, скрытые джунглями, пишет журнал Science.

На юге города был найден большой закрытый двор, на восточной стороне которого находилась каменная пирамида. Изучив полученные изображения, археологи выяснили, что найденный объект выглядит точно как цитадель Теотиуакана, однако в меньшем масштабе. Это удивило ученых, так как Тикаль был расположен далеко отсюда, в центральной части Мексики.

Эксперты решили исследовать объект, чтобы изучить его подробнее. В ходе раскопок они обнаружили в руинах этого объекта оружие, характерное для стиля Теотиуакана. Многие найденные предметы были сделаны из зеленого обсидиана, месторождения которого находятся в Центральной Мексике. Также были найдены фрагменты курительных трубок, использовавшихся в религиозных политических церемониях Теотиуакана, резные изображения бога дождя и захоронения с подношениями, относящиеся к той же культуре. Все это позволило ученым сделать вывод, что раскопанная цитадель была тем, что сегодня назвали бы посольством дружественной державы.

Как выяснили ученые, оно было построено за 100 лет до вторжения в Тикаль войска Теотиуакана. Все это говорит о дружественном союзе, который распался и кончился войной. Расшифрованные надписи на стенах города рассказали о том, что 16 января 378 года царь Тикаля умер, возможно был убит захватчиками. Его трон получил новый правитель — сын царя победившей державы.