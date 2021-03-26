Экс-музыкант «Звуки Му» Александр Липницкий погиб в Подмосковье, спасая собаку

Тело музыканта пока не найдено.

О гибели Липницкого сообщил его друг, журналист Артемий Троицкий в интервью 5-tv.ru. По его словам, у 68-летнего музыканта была собака по кличке Тирекс.

Несчастный случай произошел во время прогулки рокера на лыжах по замерзшей Москве-реке в районе поселка Николина Гора. «По-видимому, провалилась под лед собака, и он бросился ее спасать, сам провалился под лед и утонул», — рассказал Троицкий.

Тело Липницкого пока не обнаружено, поэтому говорить о дате его похорон нет возможности, добавил журналист. По его словам, он дружил с Липницким в течение полувека.

«Веселый, потрясающий друг. Всегда приходил на помощь, давал советы. Жили душа в душу, занимались музыкальными авантюрами», — рассказал журналист.

Липницкий является одной из культовых фигур советского рока 1980-х. Наибольшую известность он получил как бас-гитарист группы Петра Мамонова «Звуки Му», к которой он присоединился после общения с Майком Науменко и группой «Кино». Известен также как культуролог, телеведущий и журналист.