В Петербурге открылись залы античной скульптуры в дополнительном хранилище Эрмитажа

Новые залы открылись в эрмитажном комплексе в Старой Деревне, сообщили в музее.

Для зрителей стала доступна коллекция античной скульптуры Эрмитажа в фондохранилище музея, не входящая в экспозицию основного комплекса на Дворцовой набережной.

Хранение в Старой Деревне включает более 200 произведений мастеров античной скульптуры. Это статуи, торсы, бюсты и их фрагменты, статуэтки небольшого размера, рельефы, мраморные вазы, канделябры и надписи на плитах, которые войдут в обзорный маршрут по Реставрационно-хранительскому центру.

Комплекс фондохранилища Эрмитажа в Старой Деревне начали строить в 1990 году. Проект был инициирован для перемещения ряда запасников и мастерских из исторических зданий музея на Дворцовой набережной, перегруженных фондами и не способных обеспечить нормальные условия для хранения раритетов.