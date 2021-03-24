В Ленобласти создадут этнопарк по истории Древней Руси «Гардарика»

Необходимые изменения в генеральный план для реализации проекта внес градостроительный совет региона.

Объект планируется построить в течение 8 лет в Юкковском сельском поселении, сообщает 78.ru. На начальном этапе в него будет инвестировано около 3,5 млрд руб, которые предоставят частные инвесторы.

Идеолог проекта Илья Михайлов рассказал, что этнопарк будет рассказывать об истории Древней Руси IX–XII веков, отсылая к пути «из варяг в греки», который проходил в том числе по территории Ленобласти.

Проект получил свое имя в память о скандинавском названии Руси, означавшем «страна городов». В этнопарке будут выделены зоны для 6 этносов: водь, ижора, вепсы, чудь, карелы и словене. Здесь будут сельские дворы с тракторами, мастерскими и зонами выставок.

Общее число резидентов должно составлять около 120. В центре этнопарка будет создан 30-метровый холм с городищем, в котором будут построены княжеские и боярские хоромы. Создатели парка рассчитывают на посещаемость более миллиона человек в год. В основном ожидаются петербуржцы, которые будут уделять этнопарку 3–4 часа.