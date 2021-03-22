Фасады Владимирского собора в Кронштадте отреставрируют за 40 млн рублей

Как следует из документации на сайте госзакупок, работы должны быть завершены до 10 ноября.

Конкурс на реставрацию фресок Владимирского собора был размещен ГКУ «Дирекция заказчика по ремонтно-реставрационным работам на памятниках истории и культуры». Для начала работ нужно получить разрешение КГИОП города.

В ходе реставрации потребуется расчистить и отреставрировать кладку, провести штукатурные и малярные работы, а также привести в порядок лепнину и другие элементы фасада.

Заявки на конкурс принимаются до 16 апреля.

Владимирский собор был построен на месте сгоревшей деревянной церкви в 1879-1882 годах. Высота колокольни составляет около 50 метров, фасады содержат элементы стиля русской архитектуры XVII века.

В 1950-х годах здание трижды пытались взорвать, однако это вызвало появление трещин в соседних домах, и работы были прекращены. До того как храм вернули РПЦ, его здание пустовало.