В Москве откроется фотовыставка памяти писателя Эдуарда Лимонова

Автор: Dmitry Rozhkov - собственная работа, CC BY-SA 4.0, ссылка

Экспозиция заработает в четверг, 18 марта.

Выставка «Пять вечеров с Эдуардом Лимоновым» пройдет в центре «Антиквариум» на Садовой-Кудринской, 25, до 21 марта. Гости смогут увидеть 27 фоторабот Сергея Борисова и Даниила Дубшина.

Режиссер-документалист и многолетний товарищ Лимонова Дубшин — автор многих непарадных портретов писателя, сделанных в неформальной обстановке в кругу друзей и близких. «Здесь очень разный Лимонов — с бородой и без бороды, веселый и задумчивый, трезвый и не вполне. Молодой (кстати, именно в моем нынешнем возрасте) и в последние месяцы и даже дни... Какие-то важные моменты его жизни, которым мне довелось быть свидетелем, также зафиксировал мой объектив — например, выход первого номера газеты «Лимонка» в 1994-м или возвращение Лимонова из мест лишения свободы в 2003-м», — рассказывает Дубшин.

Cвоего героя Дубшин снимал в течение тридцати лет, с декабря 1989-го по февраль 2020 года. В его личном архиве тысячи фотографий писателя. «Лимонов понимал толк в фотографии, относился к ней как к искусству и уважал труд фотографов. При этом он далеко не всегда соглашался фотографироваться, иногда камера его раздражала», — поделился фотограф.