Полуразрушенный дом Говинга изъяли у собственника и передали Ленобласти

Автор: Suomen Joutsen - собственная работа, CC0, ссылка.

Соответствующее решение принял Выборгский городской суд Ленинградской области.

Причиной решения стало ненадлежащее содержание здания, являющегося памятником архитектуры регионального значения. В ближайшее время начнутся переговоры правительства с собственником о цене компенсации за изымаемую у него недвижимость.

Стоимость восстановления дома Говинга в начале марта эксперты оценивали в 300 млн рублей. Сразу после передачи здания в собственность региона областные власти готовы начать первоочередные противоаварийные работы, сообщила пресс-служба правительства Ленобласти.

В настоящее время у дома осыпаются стены, отсутствует крыша, частично провалились полы.

Дом книготорговца Говинга был построен в 1903 году по проекту архитектора Карла Хорда Сегерстадта. До войны в здании был магазин антикварной книги, канцелярские и мебельные магазины и другие организации. После войны дом сделали жилым, к концу 1980-х годов он пришел в негодность и стал разрушаться.