Кинорежиссер Борис Бушмелев умер в 83 года

22.12.2020
Кинорежиссер и художник Борис Бушмелев снял такие фильмы, как «Цветик-семицветик», «Вечерний лабиринт» и другие.
«На 84-м году жизни не стало нашего друга и коллеги — члена Союза кинематографистов России, режиссера игрового кино, сценариста, художника Бушмелева Бориса Геннадьевича», — сообщается на сайте Союза.
Борис Бушмелев родился в Москве22 мая 1937 года. Закончил географический факультет МГУ в 1960 году, в 1969 году — режиссерский факультет ВГИКа в мастерской Льва Кулешова и Александры Хохловой.
С 1968 года стал режиссером-постановщиком творческого объединения «Экран», а также киностудии «Мосфильм».
Также снял такие фильмы, как «Колесо», «Страдания молодого Геркулесова» и «Какая наглость». Снимал фильмы-спектакли «Заноза» и «Сказки А. С. Пушкина».