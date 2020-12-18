Киностудия им. Горького представила онлайн-выставку костюмов из советских сказок

Документальный фильм с экскурсией от историка моды Александра Васильева опубликуют 28 декабря, сообщили в пресс-службе студии.

Выставка «Образ сказочного персонажа в кино» представит костюмы из таких картин, как «Королевство кривых зеркал», «Морозко» и других. Благодаря кропотливой работе сотрудников студии сохранившиеся костюмы были восстановлены, и все желающие смогут рассмотреть уникальные предметы одежды в деталях, рассказала гендиректор студии Юлиана Слащева.

Офлайн-выставка подготовлена при финансовой поддержке Минкультуры РФ. Экспозиция открылась в главном здании студии на улице Эйзенштейна, виртуальный тур по ней предлагается на официальном сайте.

В экспозицию также вошли костюмы из фильмов советского режиссера-сказочника Александра Роу, в том числе «Огонь, вода и медные трубы» (1968), «Варвара-краса, длинная коса» (1969) и «Финист - Ясный сокол» (1975), костюмы из фильма Михаила Юзовского «После дождичка в четверг» (1985) и другие аксессуары из сказок разных лет.