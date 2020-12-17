Сериал «Вампиры средней полосы» со Стояновым будет похож на русскую сказку

17.12.2020
Съемки сериала «Вампиры средней полосы» окончены, сообщили создатели. Сюжет повествует о «смоленских вампирах», мирное существование которых оказывается под угрозой из-за череды загадочных убийств — в городе начинают находить обескровленные тела молодых людей.
По словам создателей, у истоков фильма оказались «Реальные упыри» новозеландского режиссера Тайки Вайтити. «Мне захотелось сделать что-то подобное, но не в пародийном жанре. В итоге я перенес действие в реальность и добавил детективную линию», — рассказал креативный продюсер Алексей Акимов.
Выбор создателей пал на вампиров как главных героев еще и по той причине, что за ними нет обширного негативного бэкграунда, присущего любой другой традиционной русской «нечисти», в том числе русалкам. При этом мировая культура чаще изображает вампиров слишком шаблонно, от чего создатели проекта тоже постарались уйти.
Главу клана вампиров сыграет Юрий Стоянов. Он будет изображать «обычного мужика» деда Славу, Святослава Вернидубовича. «У него есть клыки, и он живет одну тысячу лет», — отметил режиссер.
По словам Стоянова, рассказанная в «Вампирах средней полосы» история кажется ему более глубокой, чем предусматривают рамки жанра. «Это, скорее, драмеди. Здесь много и смешного, и грустного. В истории много социального, поскольку наши вампиры сосуществуют с властями, с прошлым, настоящим и будущим», — пояснил актер.
«Здесь непростой текст. Моему герою тысяча лет, у него словарный запас от «Слова о полку Игореве» до наших дней. У деда Славы часто бывают такие пикантные выражения, совсем не разговорные, в которых одно слово другим не заменишь», — поделился Стоянов.