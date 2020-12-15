В Москве прощаются с Гафтом

Народного артиста РСФСР провожают в последний путь в театре «Современник» в Москве.

Валентин Гафт ушел из жизни 12 декабря в возрасте 85 лет. Причиной смерти артиста стали последствия ранее перенесенного инсульта.

Гражданская панихида идет на основной сцене театра и будет длиться до полудня. Гроб с телом актера установлен на сцене, вокруг него — цветы и венки.

На экран над телом проецируются фотографии, рассказывающие о жизненном пути и творческой биографии артиста. Друзья и коллеги Гафта выражают свои соболезнования его вдове, народной артистке РФ Ольге Остроумовой.

Артист будет похоронен на Аллее деятелей искусств Троекуровского кладбища столицы.