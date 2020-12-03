В Музее Москвы заработал онлайн-проект «Музей самоизоляции»

Для публики экспозиция откроется после отмены карантина 15 января 2021 года, сообщила пресс-служба музея.

Выставка расскажет об уникальном периоде в современной истории Москвы. Сайт проекта начинает работу 3 декабря, говорится в сообщении.

В основу проекта легли события и факты, связанные с режимом самоизоляции, который действовал в Москве с марта по июнь 2020 года. «Работа, учеба, развлечения - все оказалось сосредоточено в четырех стенах. Город и повседневная жизнь горожан изменились и продолжают меняться в ситуации неопределенности второй волны», — отметили в музее.

События, связанные с пандемией коронавируса, сразу же стали объектами научных исследований и художественных проектов. Их авторы пытались анализировать ситуацию и очертить контуры будущего после пандемии, говорится в сообщении.